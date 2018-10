Xhisiela shkon në Apel: Rexhepi është i pafajshëm, paralajmëron median: Më rrini larg

Xhisiela Maloku ka mbërritur në Gjykatën e Apelit duke vijuar t’i qëndrojë deklaratës së saj se Rexhep Rraja është i pafajshëm.

Xhisiela mbërriti me vonesë pak minuta pasi u mësua vendimi që Gjykata e Apelit kishte dhënë për Rexhep Rrajën për ta lënë atë në burg.

Shkak sipas saj ishte trafiku i ngarkuar.

“Erdha në Gjyaktë për ta mbështetur. Për arsye trafiku isha me vonesë. Kam kontaktuar me të kemi marrëdhënie shumë të mira me të. Marrëdhënie shoqërore. Kam ardhur për ta mbështetur..Është i pafajshëm”

Ajo kërcënoi dhe median: “Më rrini larg. Një media që do merret me jetën time do ta çoj në prokurori”