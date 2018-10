Pasi kryeministri Edi Rama postoi pak më parë një video ku bënte check-up-in falas në poliklinikën nr.9 në Tiranë, PD ka vijuar akuzat.

Deputetja e djathtë, Albana Vokshi, e quajti shfaqje të koncesionit të vet korruptiv. Sipas Vokshit, vetëm 27% e shqiptarëve e kryejnë check up-in.

“Nëse epruveta me kampionin e gjakut të Edi Ramës, nuk është marrë mbrapsht, uroj që të mos ketë gabime. Jo pak burra kanë dalë shtatzanë nga check up. Fati i keq i ndonjë tjetri, se nga analizat e gjakut, mund të rezultojë me dozë të lartë kokaine,” shkruajti Vokshi.

Statusi i plotë

Në vend që të japë dorëheqjen për dështimin me turp të check up-it, Edi Rama jep shfaqje në mbrojtje të koncesionit të vet më korruptiv prej 120 milionë eurosh.

Pavarësisht manipulimeve, shantazheve dhe kërcënimit të mjekëve, vetëm 27% e shqiptarëve e kryejnë check up-in.

Partia Demokratike do ta anullojë këtë koncesion korruptiv që është baza e degradimit të sistemit shëndetësor. Paratë e përfituara në kundërshtim me ligjin nga sponsorizuesja e Edi Ramës, Vilma Nushi, do t’i kthehen qytetarëve me investime serioze që i shërbejnë realisht shëndetit të qytetarëve.