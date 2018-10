Denoncimi tek Berisha: Drejtoria e Sigurimeve Shëndetësore do privatizohet

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’-ut një mesazh të qytetarit dixhital ku ky i fundit bën një denoncim.

Në mesazhin e tij qytetari i shkruan Berishës se Drejtoria e Sigurimeve Shëndetësore do të privatizohet shumë shpejt. Berisha e cilëson këtë dëshmi, një tjetër akt të vjedhjes së pasurisë publike.

DENONCIMI TEK BERISHA

Nje akt tjeter i vjedhjes se pasurive publike nga Kallam Deshtaku me ndrikull Nushin!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Mirembrema dr .Ndoshta eshte vone por nje gje nuk arrij te kuptoj se deri ku dreqin i ka rrënjët ky shtet mafioz. Sapo mora vesh qe drejtoria e sig shendetesore do privatizohet shume shpejt nga vilma manushi….nuk e di dmth deri ne cpike do arrij kjo vjedhje me duar kaq te medha…Mjerë ne e mjerë ky popull per kte paçavure qeveri…Respekte gjithmone per ju…