Rektori I Universitetit te Shkodres, “Luigj Gurakuqi” Adem Bekteshi I ftuar ne emisionin “Perspektive” ne Tv1 Channel ka folur per godinen e re te fakultetit e cila sipas Bekteshit do te vihet ne funksion te studenteve dhe pedagogeve ne fillim te muajit janar.

Bekteshi: Une jam shume I gezuar qe me ne fund po realizojme projektin qe e kishim premtuar qe ne ditet e para te muajit si Rektori I universitetit, brenda pak ditesh do te veme ne funksion godinen e re per nje fakultet te tere.

Semestrin e dyte, pra ne fillim te janarit jemi te sigurt qe do te nise mesimi ne godinen e re.

Eshte nje hapesire jashtezakonisht e madhe rreth 5800 meter katror, qe do te vendoset ne shfrytezim te pedagogeve dhe studenteve, me kushte shume te mira.