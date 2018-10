Kreu i deputetëve të LSI-së Petrit Vasili ka përshëndetur deklaratën e aktorit të madh Italian Michele Placido I cili e konsideroi shëmbjen e godinës së Teatrit Kombëtar si një akt barbar.

Vasili I krahasoi deklarimet e Placidos me ato të kryeministrit Rama të cilin ai e cilësoi si “një sharlatan të mjerë në logjikë, të trashë në argumentim dhe bajat në shqipen e tij të varfër”.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit

Une jam me Michele Placidon dhe jo me shqipen e sakatuar të shkollëpaktit.

I madhi Michele Placido foli për Teatrin tonë Kombëtar dhe tha

“Shembja e kësaj godine do të ishte një akt barbar që do të shkonte kundër historisë së vendit tuaj, megjithëse nuk besoj se qeveria shqiptare do ta ndërmarrë një hap të tillë”.

Placido e konsideron si një mision mbrojtjen e kësaj ndërtese dhe shton:

“Një vend nuk mund të ndërtohet duke shkatërruar ndërtesat e vjetra kulturore, sepse nuk është kjo mënyra se si ti i prezantohesh Evropës. Nuk mendoj se do ta bëjë këtë gabim qeveria shqiptare, sepse do të shkatërronte një pjesë të kulturës shqiptare.”