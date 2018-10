Rama: Lojërat e fatit do mbyllen, opozita po i mbështet por fatmirësisht s’ka akuzuar Taulantin

Kryeministri, Edi Rama, ripërsëriti vendosmërinë për të mbyllur njëherë e mirë bastet sportive dhe kazinotë.

Ai akuzoi opozitën se ka dalë në krah të kësaj industrie sipas tij të kriminalizuar dhe këtë tha Rama po e bën duke hedhur baltë mbi vëllain e tij.

Por, shtoi Kryeministri, e vetmja gjë e mirë është se në këto akuza nuk del emri i deputetit Taulant Balla.

Edi Rama: Ne sot jemi në prag të marrjes së një vendimi që disa i ka mërzitur por shumicën besoj se e ka kënaqur dhe sidomos gratë, vajzat, nënat nëpër shtëpia, mbylljen e basteve dhe të lojërave të fatit.Sot më thanë që paskan organizuar dhe protestë këta lojtarët e fatit. Nuk i organizojnë këta, i organizon tjetërkush, i organizojnë ata që e financojnë këtë industri. Për fat të keq në këtë rast, këtë gjë e mbështet dhe opozita qartësisht duke hedhur baltë që kjo bëhet sepse vëllai etj etj do të mbajë një… Të paktën në këtë rast nuk kanë përmendur Taulantin, kjo është gjë e madhe.Çuditërisht në këtë rast Taulanti nuk del gjëkundi. Por e vërteta është se do të mbyllen që të gjitha.

Rama tha se me mbylljen e lojërave të fatit i jepet fund dhe një plage të rëndë sociale, teksa nuk kurseu dhe batutat për tifozët e Interit.

Rama: Janë mërzitur më shumë se të gjithë tifozët e Interit se mendojnë se tani u ka ardhur dita të fitojnë por në fakt ata do të jenë më të kënaqurit sepse ata nuk kanë për të fituar dot dhe do ta kuptojnë që më mirë që u mbyllën për të gjithë sesa të rrinin duke humbur, sepse ngelën duke vënë gabim skedinën. Kanë 10 vjet që u torturuan. Përtej shakasë, është një zhvillim shumë shumë i fortë për të mbyllur një industri të kriminalizuar për fat të keq, një industri që financohet në masën e vet më të madhe nga krimi i organizuar dhe që është një industri pastrimi parash, një industri që praktikisht krijon dëshpërim.

Në studimet e bëra rezulton që një nga katër lojtarë fati kanë menduar të paktën një herë të vrasin vetën.70 e ca për qind e tyre jetojnë në stres dhe ajo çfarë është më e tmerrshmja në Shqipëri është se 68 për qind e lojtarëve e fillojnë këtë rrugë 10-15 vjeç, kjo është e pakonceptueshme. Përfytyro të gjithë prindërit, nënat sidomos, që bëjnë gjithçka për të rritur fëmijët dhe që fëmijët tu kthehen në të sëmurë nga ideja dhe vesi i lojës së fatit. Do ti mbyllim ndryshe nga çfarë thuhet dhe përflitet.

Po kështu shefi i qeverisë tha se po shikohet mundësia edhe për bllokimin e basteve online që janë jashtë.

Rama: Ne tani po shohim me ekspertë, kemi ngritur një grup ekspertësh për të bllokuar edhe bastet online që janë jashtë sepse sot luhet nëpër telefona dhe kompjuter jashtë shtetit.Para nga këtu shkojnë jashtë shtetit përmes kartave të kreditit dhe janë dhe ato miliona e miliona që i merr lumi.Por do të shikojmë si do ta realizojmë këtë gjë.