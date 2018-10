Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se nesër pritet të ketë një tjetër operacion të suksesshëm. Deklaratat ai i bëri gjatë një takimi me gra dhe vajza në Laprakë, ku foli për mbylljen e kazinove.

“Këta të fortët me lidhje të forta kriminale, do të jemi shumë të ashpër me të fortët. Nesër besoj publiku do të njihet me një tjetër operacion të suksesshëm dhe do të vazhdojë deri sa i forti i fundit ta kuptojë se nuk ka të fortë në këtë vend, pasi del nga shtëpia, ti fortë është komuniteti. Ne do ti detyrojmë o të vihen në resht dhe të respektojnë ligjin e këdo qoftë, ose ka vetëm një vend për ta, aty ku shkuan sot ata që janë aty brenda,” tha Rama.