Operacionet e policisë/ Deputeti i PD: U dekonspiruan nga Rama

Deputeti i Partisë Demokratike, Bardh Spahia ka reaguar përmes një statusi në facebook në lidhje me operacionet e policisë të ndërrmarra në të gjithë vendin kundër krimit të organizuar.

Deputeti Spahia akuzon kryeministrin Rama si dekonspirues të këtyre operacioneve të iniciuara nga partnerët e huaj.

“Edi Rama dekonspiroi “super” aksionet e policise te iniciuara nga partneret e huaj. Naten perpara ne emisionin Zone e Lire ai lajmeroi miqte e tij kriminele: “Edhe neser edhe pasneser flas neser pasneser jo ne te ardhmen; edhe neser edhe pasneser do te kete goditje te reja, do vazhdojne goditjet” Kesaj i thone, ikni se do vijme tju kapim!” – shkruan Spahia në facebook.