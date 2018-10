PD: “Forca e Ligjit” nuk ekziston, në listën e “300 të fortëve” asnjë emër kapobande

Partia Demokratike akuzon Policinë e Shtetit se është kthyer në vegël të propagandës së Edi Ramës. Deputeti demokrat, Enkelejd Alibeaj, në një deklaratë për mediat tha se lista me të ashtuquajtur 300 të fortë, nuk ka asnjë emër krimineli që drejton realisht bandat në vend.

Sipas tij, “Forca e Ligjit” nuk ekziston dhe asnjë bos i krimit nuk është arrestuar, sikundër asnjë pasuri e bosëve të krimit nuk është sekuestruar.

“Ligji nuk do të ketë asnjëherë force dhe bosët e krimit nuk do të arrestohen, përsa kohë ata, bashkë me Edi Ramën, janë të ulur, në karrigen e kryeministrit të vendit” tha Alibeaj.

Deklarata e plotë e Alibeaj

Policia e Shtetit, e cila në 5 vitet e drejtimit të vendit nga Edi Rama, veproi si një organiztatë në mbrojtje të krimit me lidhje politike, tani po bëhët vegla më e shëmtuar dhe e rrezikshme e propagandës së kryeministrit, peng i krimit.

Lista me të ashtuquajtur 300 të fortë, nuk ka asnjë emër krimineli, asnjë emër të forti, që drejton realisht bandat dhe organizatat kriminale në vend.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Ardi Veliu, i cili u emërua në këtë detyrë për shkak të miqësisë me të fortin e Vlorës Agron Xhafaj, i dënuar për trafik ndërkombëtar droge, ka zgjedhur të bëjë megafonin e kryeministrit kundër interesit të qytetarëve për luftë të vërtetë kundër krimit të organizuar.

Operacioni “Forca e Ligjit” është pjesë e propagandës së Edi Ramës.

Asnjë bos i krimit nuk është arrestuar.

Asnjë pasuri e bosëve të krimit nuk është sekuestruar.

Nëse Forca e Ligjit do të kishte goditur vërtet krimin, negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, do të ishin hapur.

Operacionet apo paketat me emra propagandistikë janë shpikje e Edi Ramës për të mbuluar lidhjet e tij dhe të bashkëpuntorëve të tij me krimin.

Është fakt se Taulant Balla përmendet për disa nga dosjet e rënda që janë në hetim. Por kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste është i lirë.

Është fakt se Vangjush Dako është I kapur në përgjim me disa kriminelë, por, megjithëse disa peshq të vegjël arrestohen, kryebashkiaku I Durrësit, është i lirë.

Është fakt se Qazim Sejdini është kokë e këmbë i zhytur me bandat e Elbasanit, por kryebashkiaku I Elbasanit është i lirë.

Është fakt se Damian Gjiknuri, Arben Ahmetaj, Jurgis Çyrbja, Ulsi Manja përmenden edhe këta në disa nga dosjet e rënda që janë në hetim, por të gjithë janë të lirë.

Të fortët e vërtetë janë drejtuesit e organizatave kriminale, që Policia e Fatmir Xhafës dhe Ardi Veliut, jo vetëm nuk i arreston, por i njofton të shkojnë në drejtim të paditur edhe kur operacionet e partnerëve ndërkombëtare i evidentojnë si bosë të krimit të organizuar në vend.

Fatmir Xhafaj dhe Ardi Veliu, kanë detyrimin të informojnë qytetarët

Sa nga bosët e krimit të organizuar janë arrestuar.

Sa është numri i familjeve mafioze që janë shkatërruar.

Sa janë Laboratorët e Drogës që janë zbuluar nga Policia Shqiptare, pa kërkesën e partnerëve.

Të konsiderosh suksese arrestimin e të moshuarve, rojeve apo shoferëve, është, më e pakta, shfokusim ndaj luftës së vërtetë me krimin.

Në të vërtetë, në Shqipëri ligji nuk do të ketë asnjëherë forcë, bosët e krimit nuk do të arrestohen, përsa kohë ata janë të ulur, bashkë me Edi Ramën, në karrigen e kryeministrit të vendit.