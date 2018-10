U përfshi në dosjen e ‘Tyota Yaris’, Manja-Ballës: Djalë i llastuar dhe qafir

Në një postim në Facebook, Manja u shpreh se do t’i bashkangjitet Taulant Ballës në rrugën drejt gjyqit me Bashën, duke e quajtur ‘një djalë të llastuar e qafir.

Reagimi i plotë

Ehh,si shkoi kjo punë, shërbëtori i xhepit të vet Lulzim Basha më paska futur edhe mua me nje koleg tjetër në Toyota-n e Taulantit!

Me shumë kënaqësi, së bashku me kolegun do t’i bashkangjitemi Taulantit në rrugen drejt gjyqit me Lulzimin, ku do t’i kërkojmë këtij djali të llastuar dhe qafir, një sasi të hollash për shpifje për shkak të detyrës!

Por një gjë s’rri dot pa i’a thënë Lulzimit: Kur të të vijë dita të japësh llogarinë tënde para një prokurori, më ke në dispozicion për asistencë kundër tharjes së gurrmazit. Si prokuror i hershëm që jam , u’a kam lag fytin shumë bilbilave si puna jote kur u ka ardh siraja për t’i ulur në karrigen e hetimit

Gjithashtu edhe Çyrbja ka sfiduar kryetarin e PD të përballet në gjykatë me prova dhe fakte.

Reagimi i plotë

Zgjohet e pa larë sytë mendon shpifjen e radhës.

E meqë zgjohet vonë, nuk i del koha as të jetë kreativ nga shpifja në shpifje!

Unë nuk kam më pse të duroj baltën e Lulzim Bashës.

Menjëherë padi për këtë humbës që shpifjen e ka kthyer në mjet të mbijetesës politike.

E sfidoj Lulzim Bashën të përballet me mua dhe kolegët e min në gjykatë me prova e fakte, jo vetëm për këtë akuzë po për gjithçka këto muaj ka hedhur drejt personit tim!

/Ora News.tv/