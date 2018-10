Në Gjykatën e Krimeve të Rënda vijon prej 6 orësh seanca maratonë e vlerësimit të masave të sigurisë për 34 personat e arrestuar nga megaopercioni “Vol-vo 4”.

Mësohet se ka përfunduar marrja në pyetje e tyre dhe fjala e fundit e prokurorëve të çështjes.

Avokatët kanë kërkuar revokim të masave të sigurisë. Tashmë pritet vendimi i gjyqtarit Bip Ndreca nëse do të lërë në fuqi masat e sigurisë së dhëna prej tij apo do të ndryshojë ndonjë prej tyre.

“Janë 34 persona që u është dhënë masa e sigurisë në mungesë dhe po u verifikohet në Gjykatën e Krimeve të Rënda. Bëhet fjalë dhe për 9 të arrestuarit në Lezhë për çështjen e pronave. Deri tani ka përfunduar marrja në pyetje e 34 personave dhe është fjala e fundit e prokurorëve.

Është një seancë maratonë, më shumë se 6 orë ku të pandehurit dhe avokatët e tyre kanë dhënë pretendimet. Ka pasur dhe momente ku të pandehurit nuk janë ndjerë mirë dhe janë nxjerrë nga salla e gjyqit.

Nuk dihet sa do të zgjasë kjo seancë në pritje të vendimit të gjykatës. Kemi mësuar se ka pasur debate mes avokatëve të të pandehurve dhe prokurorëve të çështjes në lidhje me akuzat.

Asnjë prej tyre nuk i ka pranuar, teksa kanë pretenduar se edhe përgjimet që janë bërë ndaj tyre janë të paligjshme.Të gjithë avokatët kanë kërkuar revokim të masave të sigurisë për të akuzuarit.

Në fillim të seancës ata kërkuan ndarjen e çështjes së ish-drejtorit të Burgjeve Arben Çuko mbi të cilin rëndon akuza e korrupsionit, gjë që nuk është pranuar prej tij dhe avokatit Maks Haxhia. E njëjta gjë edhe për ish-deputetin Arben Ndoka që është i arrestuar me katër familjarë të tij.

Avokatët thonë se janë çështje që mund të gjykohen në gjykata të tjera dhe se klientët e tyre nuk janë pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Megjithatë gjykata rrëzoi këto pretendime”.

Siç njoftoi policia dy ditë më parë nga ky megaoperacioni u goditën 4 grupe kriminale në 12 qarqe të vendit.

Bilanci

12 qytete – Forcat policore, RENEA, FNSH, dhe operacionalet kanë ushtruar kontrolle në qytetet, Shkodër, Has, Lezhë, Shijak, Elbasan, Durrës, Fier, Vlorë, Tiranë, Patos, Sarandë dhe Delvinë

27 te arrestuar- Gjatë këtij megaoperacioni janë arrestuar 27 shtetas, 6 u shpallën në kërkim

100 Kontrolle – Në zbatim të vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, janë ekzekutuar vendime penale në disa qytete, si dhe janë ushtruar rreth 100 kontrolle banesash dhe ambientesh të tjera.

Laboratori i heroinës – Zbulimi i laboratorit të heroinës në fshatin Brenogë në Has është pjesë e këtij operacioni.

“U sekuestruan 182.5 kg morfine e ndarë në 175 pako, 22 litra lëndë e lëngshme që përdorej për prodhimin e heroinës” informoi drejtori i policise.

Më 18 tetor në mëngjes u ushtrua kontroll në banesën e shtetasit Mustaf Shuti në fshatin Brenovë, Has ku u gjetën prekusorë për prodhimin ë lëndës narkotike.

Te arrestuarit per laboratorin e heroines ne Has

1. Vehbi Berushi, 57 vjeç

2. Flamur Çela, 48 vjeç

3. Xhevit Shuti, 48 vjeç

4. Mustaf Shuti, 76 vjeç

5. Anila Shuti, 42 vjeç

U shpallën në kërkim 4 persona të tjerë, dy shtetas me kombësi turke, një kosovar dhe një shqiptar.

Të arrestuar për akuzën “Prodhim dhe shitje të narkotikëve” trafikim i narkotikëve” prodhim dhe “trafikim i lëndëve narkotike” në bashkëpunim në formën e posacme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale.

Te fortët e Shijakut

18 të tjerë janë arrestuar për veprat penale ”Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, ”Trafikim i narkotikëve”, në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale, si dhe pastrim i produkteve të veprës penale

1. Jasin Kala, alias Jasin Avdyli, me pseudonimin“Cine”, nga Shijaku;

2. Shkëlqim Avdyli, me pseudonimin“Kiçi”, nga Shijaku;

3. Denis Llaftiu, nga Shijaku;

4. Fatos Llaftiu, nga Shijaku;

5. Hajri Seferi, nga Shijaku;

6. Petro Kuci, alias Abedin Kuçi, nga Delvina;

7. Ilirjan Prifti, nga Fieri;

8. Elton Shehaj, nga Tirana;

9. Armand Spiro, nga Tirana;

10. Astrit Balliu, alias Avdyli, Sulejmani, me pseudonimin “Titi”, nga Shijaku;

11. Altin Avdyli, me pseudonimin“Niçja”, nga Shijaku;

12. Saimir Gjepali, nga Shijaku;

13. Gjevi Ndoka, alias Xhevahir, me pseudonimin“Xhevi”, nga Lezha;

14. Esat Mehmeti, me pseudonimin“Çakja”, nga Fieri;

15. Saimir Sulejmani, nga Fieri;

16. Orges Jahelezi, alias Artan Elezi, me pseudonimin“Nita”, nga Tirana;

17. Elis Bahushi, nga Elbasani;

18. Elis Guri, nga Shkodra.

19. Artur Balla, nga Elbasani.

Gjithashtu u shpallën në kërkim 2 shtetas: M.Z., dhe P.S.

Tre policet e perfshire – Në kuadër të këtij mega operacioni, ku u goditën këto 4 grupe kriminale, është zbuluar edhe implikimi i 3 punonjësve të Policisë së Shtetit.

1. Ardit Gjyriqi, nga Tirana;

2. Jasin Abdul, nga Saranda;

3. Bledar Koçi, nga Lushnja.

Ata akuzohen për veprat penale “Shpërdorim detyre”, “Ndihmë për kalimin e paligjshëm të kufijve”, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatës kriminale: