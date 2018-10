Edi Rama është skllav I votave të qelbura dhe jashtëqitjeve të krimit. Ky reagim i ashpër është bërë nga Petrit Vasili, kreu I deputetëve të LSI-së Në Kuvend.

Ai shkruan se kjo shëmtirë elektorale ka prodhuar bastardimin më të madh që Shqipëria ka parë në qeverisjen e saj.

Ja postimi i plotë i Petrit Vasilit

Kryeministri skllav i votave te qelbura dhe i jashteqitjeve te krimit.

Kakarisjet e gjelit te fikur te qeverise, qe kendon mbi kuterbimin e plehut te horrllekut dhe ushqehet me jashteqitjet e krimit nuk i degjon më kerkush.

Tani ai eshte provuar boterisht si nje shemtire politike e prodhuar nga shemtira elektorale

Shemtira elektorale tani eshte perpara syve te te gjitheve me fakte pa fund,me emra e mbiemra.

Kjo shemtire elektorale prodhoi bastardimin me te madh qe Shqiperia ka pare ne qeverisje.

Shqiperia e ka bere zgjedhjen,do te jete e gjitha perballe kryeministrit skllav te krimit dhe sadakave te tij.

Vota plehu nuk do te kete më dhe as kryeministra, prostituta te plehut te krimit, gjithashtu nuk do te kete më.