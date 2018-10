Basha: Vangjush Dako të merret i pandehur, të nisin hetimet urgjentisht

Lulzim Basha kërkon hapjen e një hetimi urgjent për vjedhjen e zgjedhjeve, ku Vangjush Dako të jetë i pandehuri i parë.

Në një postim në facebook Basha shkruan: Tashmë është e qartë për këdo se Edi Rama ka patur një plan të mirëmenduar e të shtrirë anembanë vendit, për bashkëpunim me krimin për të vjedhur zgjedhjet. Duhet urgjentisht një hetim i posaçëm dhe i pavarur për këtë operacion kriminal. Vangjush Dako është i pari që duhet të merret i pandehur.”

Basha ka dhe një paralajmërim për dy drejtueset e prokurorive

“Lënia e tij i lirë edhe pasi pranoi mbrëmë publikisht bashkëpunimin me bandat për të dhunuar zgjedhjet, është shkatërrim i demokracisë dhe vdekje e drejtësisë. Dua t’i kujtoj Donika Prelës dhe Arta Markut se dëmtimi i provave dhe manipulimi i hetimeve për krimet elektorale të Dakos, Ballës, Gjiknurit, Tahirit e të tjerë, është veprim i rëndë kriminal për të cilën ato do të mbajnë shpejt përgjegjësi deri më një. Kur prokuroria mbron krimin, ka rënë shteti”shkruan basha ndërsa postimin e shoqëron me një foto gjatë fushatës ku kryeministri Rama ndodhet mes Elvis Rroshit dhe Vangjush Dakos.