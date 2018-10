“Ne lidhje me stakimin e energjise sot ne Shkoder tek aktiviteti ne teatrin Migjeni ju informoj se: Nga ana e organizatoreve nuk ka patur njoftim per zhvillimin e aktivitetit.

Nderprerja e energjise u be per shkak te punimeve per vendosjen e nje transformatori tek kabina elektrike, qe ishte me difekt.

E stakuam fiderin per ta vendosur ate, por ky fider furnizon dhe kabinen elektrike te teatrit.

Menjehere sapo u njoftuam.per aktivitetin e vume fiderin serish ne pune. Stakimi ka zgjatur 5 min. Nga bashkia kemi marre njoftim se aktiviteti do zhvillohet deri ne oren 22 sonte dhe neser do jete perseri nga ora 18 deri ne 22.

Kemi marre masa per furnizimin me energji dhe gjendjen ne gatishmeri per sot e per neser. Theksojme se ne raste aktivitetesh eshte pergjegjesi e institucionit qe e organizon aktivitetin, qe te lajmeroje me pare si dhe te marre masat e nevojshme ne rast avarie ne rrjetin e shperndarjes” thote OSHEE SHKODER