Policia e Shkodres ka dhene detaje zyrtare mbi aksidentin e ndodhur para pak minutash ne Berdice, ku nje femije u perplas nga nje automjet dhe per pasoje eshte ne gjendje te rende per jeten. Ne njoftim e shperndare per mediat thuhet:

“Shkodër

Informacion paraprak

Më date 26.10.2018, në aksin rrugor Shkodër – Velipojë, në fshatin Berdicë e Mesme, Shkodër ka ndodhur një aksident rrugor.

Mjeti me targë AA 120 TS, ka aksidentuar fëmijën E. R. 11 vjeç, banues nē fshatin Berdicë e Mesme, Shkodër i cili sapo kishte zbritur nga autobuzi.

Fëmija është dërguar në Spitalin Rajonal Shkodër dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve,.

Menjëhere kanë shkuar shërbimet e policisë ku kanë bërë shoqërimin e shtetasit H. M. 31 vjeç, banues në fshatin Mushan, Shkodër, për veprime të metejshme

Veprimet po kryhen me grup hetimor, për sqarimin e rrethanave të aksidenti”