SHBA do vazhdojë të refuzojë vizat për zyrtarët shqiptarë të korruptuar

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë mbetet e vendosur për të përdorur të gjithë mekanizmat diplomatikë në funksion të realizimit të reformës në drejtësi dhe luftës ndaj korrupsionit.

Garancia erdhi nga zëvendësambasadori në detyrë i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Daniel Koski.

Koski: Do të vazhdojmë të përdorim çdo mjet që kemi në dispozicion që fjalët tona të mbështeten me veprime. Si provë, do të vazhdojmë t’iu refuzojmë vizat zyrtarëve të korruptuar që janë të pamirëpritur në vendin tonë, për shkak të turpërimit që kanë sjellë mbi tuajin. Për këtë, gjithashtu, keni premtimin tonë.