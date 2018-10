Ish- presidenti Nishani: Konferenca e Tahirit ishte për Ramën, prapaskenat

Ish presidenti i Republikës, Bujar Nishani ka komentuar dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj si dhe aktualitetin politik në vend. I ftuar në emisionin ‘Kjo Javë’ me Nisida Tufën në News24, Nishani u shpreh se me mënyrën si u veprua me dorëheqjen e Fatmir Xhafajt u vërtetuan akuzat e vazhdueshme nga opozita për lidhjet e qeverisë me krimin.

Nishani u pyet edhe për prapaskena të mundshme, teksa tha se ekziston një procedurë që duhet ndjekur në rastin e dorëheqjes, e cila nuk u zbatua nga Xhafaj.

“Unë eksperiencën time nuk më është dashur të veproj me prapaskena. Dorëheqja është në qëllimet e gjithsecilit. Por ka një procedurë. Ministri duhet ta paraqesë dorëheqjen tek kryeministri dhe kodi institucional he rregulli e do që i dorëhequri të paraqitet tek opinioni përmes një deklarate që tërhiqet nga detyra. Ai duhet të japë arsyet dhe shkaqet. Pas kësaj duhet të kemi prononcimin të kryeministrit që e pranon apo jo dorëheqjen. Këtu ka degraduar edhe koncepti i qeverisjes. Është deformuar institucioni i ministrit. Kryeministri ka konfirmuar sot akuzat e vazhdueshme nga opozita për lidhjet e qeverisë me krimin. Të dy ministrat që kanë qenë janë akuzuar nga instancat ligjzbatuse të huaja.”- tha Nishani.

Ish Presidenti ka komentuar edhe njoftimin dhe më pas shtyrjen e konferencës për javës tjetër të ish ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Nishani tha se Konferenca e Tahirit ishte për kreun e qeverisë dhe kreu i qeverisë për të mos krijuar përplasje i ka kërkuar Xhafajt të largohet.

“Konferenca e Tahirit ishte për kreun e qeverisë dhe kreu i qeverisë për të mos krijuar përplasje i ka kërkuar Xhafajt të largohet. Kreu i qeverisë sot është më i zbuluar se sa kurrë në lidhje me çka kanë konfirmuar arrestimet e fundit. Goditja e Habilajve, bajret, grupit kriminal të Krujës, grupi i Shijakut treguan se janë të përfshirë në blerjen e votave. Kush është përfituesi kryesor i kësaj, kryeministri”- tha Nishani.