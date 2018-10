Pas lajmit se ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj ka dhënë dorëheqjen, reagimet nga opozita nuk kanë munguar.

Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, Endrit Braimllari, shkruan në një postim në facebook se kryeministri Edi Rama është i marrë peng nga krimi. Sipas tij, vendi shpëton vetëm me largimin e Ramës.

Postimi

Koka e krimit drejton operacionin e shpetimit dhe perkrahjes se krimit. Kryeministri i kapur dhe i marre peng po i jep oksigjen krimit te organizuar.

Sot çdo qytetar eshte i bindur qe kryeministri eshte i marre peng, nuk ka vullnet per te luftuar krimin. Koka eshte ai qe drejton qeverine asnje minister i larguar nuk e shpeton dot kete kryeminister. Krimi i organizuar emeron ministra dhe punonjes te administrates se kesaj qeverie.

Vendi shpetohet vetem me largimin e ketij kryeministri sepse eshte ky kryeminister qe luan çdo fije per te mbrojtur krimin e organizuar. Qytetaret kane nevoje per nje qeveri qe mbron interesat e tyre dhe jo te krimit. Çmontimi i kesaj qeverie kriminale sapo ka nisur.