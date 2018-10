Vasili: Kryeministri i pandare nga hajdutllëku ashtu si gungaçi nga gunga

Kreu i grupit parlamentar të LS, Petrit Vasili thotë se ka më nevojë për përgjime të tjerë pasi dihet nga të gjithë shqiptarët që Edi Rama është hajduti i zgjedhjeve.

Postimi i Vasilit:

Kryeminister i pandare nga hajdutlleku ashtu si gungaçi nga gunga.

S’ka nevoje as per pergjime te tjera dhe as per fakte te tjera per te provuar se ç’batak e ka pjelle kete kryeminister.

Hajdutlleku i zgjedhjeve u vulos. Batakçinjte qofshin shkurtabiqer apo palloshe te gjate, njelloj hajduter jane dhe sa do qe te lehin lodhen kot, edhe shqiptari me i fundit e ka top ne mendje, qe jane thjesht hajdute votash.

Ky kryeminister nuk ndahet dot nga hajdutlleku ashtu si gungaçi nga gunga.