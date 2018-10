“Euro çdo muaj”, Berisha nxjerr mesazhin: Çfarë tha gruaja e Dakos

Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se Vangjush Dako i dërgon para me valixhe kryeministrit Edi Rama.

Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetareje që i tregon një bisedë, sipas saj të bashkëshortes së Vangjush Dakos në parukeri. Në këtë bisedë sipas denoncueses ajo rrëfen se çdo muaj i çojnë para kryeministrit.

Gjushi i dërgon paratë me valixhe Ramës!

Përshendetje dr. ke shumë të drejtë kur thua se Rama shiti Xhafën për Gjushin kjo është shumë e vërtetë. Para tre ditësh isha në parukeri dhe aty gjeta edhe zonjën Dako e cila po i qahej parukieres si me zë të ulët duke i thënë vërtet Rama nuk e lëshon Gjushin por edhe ne ama prej vitesh jemi bërë si me qenë banka e Edi Ramës, muaj për muaj i çojmë atij hisen por jo me zarfa por me valixhen plotë euro. Anonim ju lutem se këta të murosin në beton.