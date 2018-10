Tahiri në prokurori: Dorëzova provën deçizive, prisni dy-tre ditë do e dëgjoni

Saimir Tahiri doli nga Prokuroria e e Krimeve të Rënda pasi kishte dorëzuar provën që ai e quajti deçizive.

“Paraqita diçka që ka rëndësi deçizive për procesin. Do flas pas dy tre ditësh konkretisht. Dorëzova një provë që quhet deçizive. Prisni dy tre ditë do e dëgjoni

Por a kai frikë se do merret i pandehur?

Nuk kam frikë. Kërkoj mirëkuptimin tuaj. Kam mbi një vit që dëgjoj pafundësisht dhe kam heshtur prisni dhe dy tre ditë.”

Ora 13:00 Ish ministri i Brendshëm Saimir Tahiri u paraqit sot në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

Ai shoqërohej edhe nga avokati i tij, Maks Haxhia

Gazetarja e Ora News informon se pritet që të dorëzojë disa dokumente shtesë.

Hetimet ndaj ish ministrit janë shtyrë deri me 17 janar në pritjë të letërporosive. Kjo është shtyrja e katërt e hetimeve ndërkohë që politika shqiptare “vlon” nga akuzat dhe kundërakuzat.

“Nga hetimet e kryera rezulton se shtetasi në hetim Mosi Habilaj dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bashkëpunuar me zyrtarët e lartë të policisë së shtetit, ku si person i dyshuar është dhe ish-ministri i Brendshëm në hetim Saimir Tahiri.

Personi në hetim Moisi Habilaj në bashkëpunim me persona të tjerë duke përfituar nga lidhjet fisnore me ish-Ministrin e Brendshëm dhe kundrejt shpërblimeve të dhëna atij, kanë arritur të bëjnë të mundur kultivimin e sasive të konsiderueshme të lëndës narkotike dhe transportimin e tyre në mënyrë të organizuar me destinacion jashtë vendit”.

Madje prokurorët shprehen se dyshojnë se Tahiri kishte dijeni dhe u siguronte paprekshmërinë.

Ish-Ministri i Brendshëm u akuzua prej opozitës si i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Kjo pas publikimit të përgjimeve të grupit “Habilaj” në Itali, ku emri i tij përmendej si personi që i mbështeste.

Në deklaratat për mediat, opozita akuzoi se Tahiri kishte udhëtuar me Habilajt në Greqi me automjetin që ai u kishte shitur më parë. Një tjetër akuzë ishte dhe udhëtimi i Tahirit me jaht drejt Malit të Zi.

Nga ana e tij, ish-Ministri i Brendshëm ka kundërshtuar akuzat teksa dorëzoi dhe mandatin e deputetit, ku kërkoi prej Prokurorisë një hetim të plotë.