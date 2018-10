‘Bularati’, deputeti i PS, Pjerin Ndreu shpërthen ndaj Berishës: S’gjen paqe!

Deputeti i PS-së Pjerin Ndreu ka reaguar ashpër pas deklaratës së ish-kryeministrit Sali Berisha lidhur me vrasjen e minoritarit grek Konstandinos Kacifas para dy ditësh në Bularat të Gjirokastrës.

Përmes një statusi në ‘Facebook’ Ndreu i cilësoi deklaratat e Berishës ‘degradim moral’, ku ky i fundit sulmonte Athinën zyrtare për deklaratat si dhe qeverinë shqiptare me pretendimin se ajo po e përdor këtë çështje politikisht.

“Ky eshte kulmini degradimit mendor e moral te nje njeriu. Per kete me mire te ishin vrare djemt tane se ai qe shtinte mbi ta. As ketu nuk gjen paqe e nuk i del e keqja ketij matufi plak qe nxjerr nga goja vetem fekale!”, shkruan Ndreu.