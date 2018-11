Kuvend/ Bushati: Linjë transporti përmes liqenit Zogaj-Mali i Zi

Në seancën e sotme të Kuvendit një nga pikat e diskutimit është pr.ligji për “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Malit të Zi për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Zogaj (Republika e Shqipërisë) – Skje (Mali i Zi) për qarkullimin ndërkombëtar rrugor dhe të pasagjereve në Liqenin e Shkodrës”.

Gjatë fjalës së tij, Ministri Për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati u shpreh se pika e përbashkët kufitare do lehtësojë komunikimin dhe qarkullimin e qytetarëve si dhe do ketë një linjë transporti liqenore Zogaj-Mali i Zi.

“Pika kufitare Zogaj do të ketë akses më të madh për turistët ne Liqenin e Shkodrës. Do ketë një linjë transporti liqenor Zogaj-Mali i Zi. Pika kufitare do ketë një ndërlidhje me trevat shqipfolëse. Transporti i pasagjerëve do të bëhet përmes Liqenit të Shkodrës”- tha Ditmir Bushati.