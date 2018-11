Studimet varfërojnë shqiptarët

Familjet shqiptare renditen ndër të fundit sa u përket të ardhurave për frymë, por pavarësisht kësaj nuk kursehen kur bëhet fjalë për tu siguruar fëmijëve shkollën e lartë. Sipas studimit të publikuar nga Lëvizja për Universitetin kosto për një student shkon mesatarisht në 2.4 milionë lekë për pesë vite, teksa të ardhurat mujore të një familjeje shkojnë në 73 mijë lekë

Student: Kostoja e studimeve është 17% është rreth 4 mln lekë të vjetra.

Gjatë një takimi të zhvilluar në Fakultetin e Shkencave Sociale, studentët ngritën shqetësimin e tarifave të pa pëballueshme duke kërkuar nga universitetet reduktim të tyre.

Student: Po marr shkencat sociale që e kanë tarifën 400 mijë lekë, juridikun dhe artet, 400 mijë lekë.

Pedagoge: Do të bëhet analiza e kostos së një studenti në mënyrë analitike.

Shqipëria rezulton një nga vendet me tarifat më të larta në Evropë. Ndërsa në shtete të be kosto është shumë herë më e ulët krahasuar me të ardhurat. Madje dhe mbështetja me bursa është më e lartë.