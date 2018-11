Vasili: Trajektorja e rilindjes nga gënjeshtra drejt mashtrimit….

Për kreun e grupit të LSI-së, Petrit Vasili, gënjeshtra dhe mashtrimi janë programi, strategjia, timoni dhe tepsia e rilindjes.

Reagimi i plotë:

Trajektorja nga genjeshtra te mashtrimi dhe asgje me shume kjo eshte rilindja megjithe zëfikurit,te çkrehurit dhe te ngrehurit brenda saj, qofshin keta genjeshtare apo mashtruese pak diference ka.

Genjeshtra parathenie dhe mashtrimi si epilog ky eshte programi, strategjia, timoni dhe tepsia e rilindjes.

Kryeministri genjen dhe me ze e figure dhe kur ja provojne sheshit gezon imbecilisht edhe me shume.

Ministrat,qe te justifikojne veten genjejne edhe me shume dhe sukses eshte kur genjeshtrat shnderrohen ne mashtrim.

Genjejne per ekonomine,per varferine,papunesine,

arsimin,shendetesine,

per mrekulline mbi dhe qe i ben shqiptaret te ikin me mijra.

Mashtrojne per rendin,mashtrojne per bandat,mashtrojne per drogen,mashtrojne per berjen njesh me krimin ndaj shqiptaret ikin me mijra.