Kryetari i zgjedhur i nje prej grupseksioneve te PD Shkoder, Ergys Ivziku i ftuar ne emisionin “Perspektive” ne Tv1 channel ka folur per punen dhe pergjegjesine e madhe qe ka ndaj atyre qe e votuan.

Ivziku: Nje prej Pjesemarrja ime ne partine demokratike ka filluar qe ne vitin 2009 dhe gradualisht fale fyrmes demokratike se si funksionon kjo parti dhe strukturat e saj me eshte dhene mundesia te kandidoj dy here dhe aktualisht jam zgjedhur kryetar I nje prej grupseksioneve te qytetit.

Fatmiresisht kjo eshte dicka shume pozitive dhe kjo tregon se si realisht nje i ri mundet me u ngjit ne karriere ne partine demokratike.

Duke qene anetari me I ri e ketyre grupseksione eshte nje pergjegjesi e madhe per nje besim qe duhet t’u kthehet atyre njerezve te cilet me besuan per voten e tyre.