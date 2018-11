Nga Spartak Ngjela –

Banditizmi grek, pasi fut njerëz të armatosur që këlthasin me histeri antishqiptare, kërkon që ta hetojë ai vetë krimin që ka organizuar po ai.

Një i tillë ishte dhe banditi i vrarë në Bularat. Asnjë lëshim banditizmi shekullor grek!

Kjo duhet të jetë qelimshmëria e sotme shqiptare. A do ta kemi në Shqipëri ndonjëherë një shtet që t’u tregojë vendin hordhive greke dhe serbe, apo do të kemi vijimisht qeveri të blera nga Athina dhe nga Beogradi?

Ka ardhur koha, që shqiptarët t’i vendosin këmishën e forcës të gjitha qeverive të shitura, të cilat nëpërkëmbin personalitetin e shtetit shqiptar, nga pushtuesit historikë të territoreve shqiptare, grekët dhe serbët. Po, a e bëjnë dot?

Në këto momente po ka fermentim të sentimentit patriotiko – shtetëror në shoqërinë shqiptare. Por pyetja sërish mbetet të jetë kjo: a do t’ua veshë këmishën e forcës patriotizmi shqiptar qeverive të shitura dhe të korruptuara të Shqipërisë?