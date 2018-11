Vendet e bukura të botës në çdo vit mbushen plot me turistë nga të gjitha kontinentet. Në një listim të fundit të kryer nga “Lonely Panet”, si guidë për t’u vizituar dhe si ofertë përmendet edhe Shqipëria, kryesisht bregdeti dhe kjo e shoqëruar me foto dhe informacionet me rëndësi për një turist, i cili kërkon të esplorojë në mrekullitë e tokës shqiptare.

Destinacionet e zgjedhura përfshijnë disa nga pjesët më të bukura nga Sllovenia, Shqipëria, Egjipti, Argjentina, Amazona, Polonia, Maldivet, Bangladeshi dhe Australia, të cilat krahas bukurive mahnitëse natyrore, shoqërohen edhe me çmime jo shumë të larta.

Kjo faqe njihet për detajet dhe informacionet për turistët nga e gjithë bota, ndërsa kësaj here bukuritë shqiptare duket se valëviten në “top” mrekullitë botërore për vitin 2019.