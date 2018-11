Familjarët marrin trupin e Kostandin Kaçifas

Pas 11 ditësh, familjarët kanë marrë trupin e Kostandinos Kacifas.

Mësohet se trupi i 35-vjeçarit mbërriti në Gjirokastër rreth orës 5:00 të mëngjesit të sotëm, ndërsa pas procedurave, në Bularat pritet të mbërrijë rreth orës 11:00, ku edhe nesër do të zhvillohet ceremonia mortore.

Trupi i minoritarit u dorëzua pas autorizimit një ditë më parë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda.

Autorizimi u firmos nga prokurori që po heton çështjen, Njazi Seferi.

35-vjeçari u vra nga forcat RENEA në Bularat të Gjirokastrës, 10 ditë më parë pasi një përplasje me armë me policinë, e cila i bëri disa herë thirrje Kacifasit që të dorëzohet, por ai thirrjes së policisë iu përgjigj me armë.

Vrasja e tij shkaktoi debate në lidhje me ecurinë e marrrëdhënieve dypalëshe mes Shqipërisë dhe Greqisë.