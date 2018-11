Bizneset shqiptare nuk do të kalojnë në status pasiv në rast se do të kenë detyrime të prapambetura ndaj shteti. Ministri Arben Ahmetaj propozoi ndryshimet në procedurat tatimore të cilat nuk do lejopjnë që një biznes me detyrime të prapambetura të hapë nipte të tjera, ndërkohë që nuk kanë shlyer borxhet ndaj shtetit.

Ahmetaj: Kur fiktivisht ndajnë aktivitetin me qëllim shmangie tatime, duke regjistruar me më shumë se një NIPT gjë që e kemi parë rëndom të ndodhë kur një person hap më shumë se një NIPT dhe e mbyll njërin pastaj kalon te tjetri.

Futja e reklamave audiovizive në TVSH ministri argument me një kontroll më të mirë, por kreu i komisionit kërkoi edhe përfshirjen e librave në skemën e TVSH-së.

Braçe: Unë mendoj që libri është prioritet më i madh, pavarësisht gallatës që ka shpërthyer.

Ahmetaj: Unë nuk e di për gallatën që ka shpërthyer, por që jemi dakord që libir është prioritet.

Braçe kërkoi që të ndërmerren lehtësi edhe për imputet bujqësore. Në komisioni u prezantuan një sërë lehtësirash për autobusët elektrikë, për përdorimin e ndriçuesve LED dhe për industrinë e fasonëve.