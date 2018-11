Grekët mblidhen në Bularat: “Kostandin jeton, ti na drejton”

Qytetarë të shumtë grekë janë mbledhur në Bularat për t’i dhënë lamtumirë 35-vjeçarit Kostandinos Kacifas, i cili u vra nga forcat RENEA.

Me flamuj grek në duar dhe me parullat “Kostandin jeton, ti na drejton”, ata kanë kënduar himnin grek.

Ndërkohë, familjarët nuk kanë lejuar mediat shqiptare që t’i afrohen banesës. Ata janë shprehur se nuk i njohin mediat shqiptare, por vetëm ato greke.

Në ceremoni është i pranishëm edhe ish-ministri shqiptar Spiro Ksera, i cili pas ceremonisë ka paralajmërua një deklaratë për mediat.

Ceremonia mortore do të zhvillohet në kishën e fshatit Bularat.

Ndalohen 4 grekë, kthehet një furgon me ekstremistë të Agimit të Artë

Ditën e sotme i jepet lamturmira e fundit 35-vjeçarit Kostandinos Kacifas, i cili u vra nga forcat RENEA 12 ditë më parë.

Siç ishte paralajmëruar kanë mbërritur edhe 8 autobusët e parë nga Greqia që do të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit. Mediat greke kanë raportuar se më shumë se 2000 shtetas grekë pritet të mblidhen në fshatin Bularat.

Raportohet se policia shqiptare ka shoqëruar 4 persona, pasi mbanin në makinë simbole antishqiptare. Po ashtu ka kthyer një furgon me mbështetës të Agimit të Artë dhe dhjetëra persona me simbole dhe flamuj grekë, të cilët tentuan të hynin në territorin shqiptar me makina të vogla.

Policia shqiptare po bashkëpunon me atë greke për të parandaluar ndonjë incident të mundshëm. Po ashtu policia po vëzhgon dhe po mban nën mbikqyrje persona me precedent penal, kryesisht ata të Agimit të Artë.

Përcjellja drejt banesës së fundit e 35-vjeçarit do të bëhet sot në orën 13:00 në fshatin Bularat, ndërsa prezent do të jenë edhe forcat e policisë.

Trupi i Kaçifas, cili u vra para 12 ditësh nga RENEA mbërriti në fshatin Bularat pasditen e ditës së djeshme