Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Twitter reagon sërish duke u shprehur se pengmarrësit që degjeneruan protestën tani po përpiqen të dizinformojnë studentët.

“Pengmarrësit që e degjeneruan protestën studentore në mbyllje dyersh me dhunë e në shfaqje rrugore të brutalitetit të injorancës, po përpiqen të dizinformojnë studentët lidhur me tarifat në bashkëpunim me disa fundërrina të universitetit! Askush të mos paguajë më shumë se 50%”