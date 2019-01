Kryetarja e bashkise Shkoder, Voltana Ademi ne rubriken “I ftuari i dites” ne Tv1 Channel: Rruga e Qafes se Thores ne kemi dy mjete te angazhuara ne rrugen e Dukagjinit. Kemi parasysh qe rruga nga Boga deri ne Qafe Thore I perket nje njesise tjeter administrative e cila duhet te mirembahet.

Ne marrim persiper per aq centimeter bore sa ka rene, te gjitha firmat kontraktore jane ne funksion. Kjo rruge eshte nacionale dhe nuk eshte nje rruge e bashkise Shkoder, ne kemi marre persiper te gjithe pjesen e Dukagjinit ne te cilen po punojme.

Rruga e Prekalit eshte krejtesisht e pastruar, po vazhdohet drejt Pultit dhe do te vazhdohet drejt Malit te Shoshit per te lejuar kalueshmerine, kalohet me zinxhire nuk eshte e pakalueshme