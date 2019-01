Kryetarja e bashkise Shkoder, Voltana Ademi ne rubriken “I ftuari I dites” ne Tv1 Channel: Shkodra eshte gdhire me debore, ne kemi filluar punen rreth ores 05 e 15 minuat te mengjesit, ne te gjithe qytetin, per te beret e mundur kalueshmerine e qytetareve te Shkodres pa rrezikshmeri.

Situata eshte e qete ne qender por edhe ne njesite administrative, vec njesise administrative te Shoshit.

Trashesia e debores arrin 4 deri ne 5 cm

Ne kemi filluar punen ne qytet per hapjen nga debora, me 7 fadroma te angazhuara ne akset kryesore dhe unazen e qytetit, me pas kemi filluar me hedhjen e kripes dhe skorjes.

Shkollat kane filluar rregullisht mesimin, ngrohja eshte e siguruar, gjithashtu dhe qendrat shendetesore jane ne funksion te plote.