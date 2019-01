Moti me reshje dëbore ka shkaktuar probleme dhe penalizim të lëvizjeve në zonën e Pukës, ndërsa raportohet se një trajler edhe pse i pajisur me zinxhirë ka rreshkitur duke bllokuar aksin që lidh qytetin e Pukës me Shkodrën.qyteti verior është penalizuar tërësisht për shkak të erërave dhe borës së madhe. Banorët e Pukës aktualisht janë të izoluar dhe nuk kanë asnjë mundësi komunikimi me zonat e tjera.