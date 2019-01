Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të personalitetit të shquar të futbollit, Mikel Janku.

Në mesazhin e postuar në facebook, Kreu i Shtetit, duke e cilësuar si aviator ka vlerësuar punën që la pas si mësues i brezave të rinj me vlerat më të mira sportive.

Ndaj sot dhimbjen e thellë bashkë me familjen Janku, miqtë e të afërmit dhe mbarë sportdashësit, për ndarjen nga jeta të Mikel Jankut, këtij personaliteti të shquar, të futbollit e sportit dhe gazetarisë sportive. Mikel Janku do të kujtohet me nderim, jo vetëm për kontributin si titullar i “Partizanit” të madh të atyre viteve dhe i ekipit kombëtar, por edhe si shembull i qytetarisë dhe edukimit të brezave të rinj me vlerat më të mira sportive e njerëzore. U prehsh në paqe, në lartësitë e pafundme aviator ynë i dashur!