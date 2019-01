Rajoni i Shkodres prej dy ditesh po perballet me nje sere veshtiresish nga reshjet e dendura te debores, te paralajmeruara keto edhe nga sinoptikanet.

Bashkia dhe Policia e Shkodres kane ngritur grupet e punes per te permiresuar situaten ne qytet dhe kane drejtuar aplelin e tyre qytetareve kryesisht atyre qe levizin me automjete qe te kufizojne daljet me mjete ne rruge.

Por e kunderta ka ndodhur nga prefektura e qarkut te Shkodres nga kjo situate me te cilet po perballet ky qark prej dy ditesh nga debora, ku kryesisht veshtiresite me te medha jane qarkullimi ne rruge dhe mungesa e energjise elektrike ne disa zona te qarkut te Shkodres, por jo vetem pasi shume shkolla kane pezulluar mesimin per shkak te kushteve atmosferike.

Pavaresisht situates se krijuar ka munguar nje deklarate nga Prefekti i qarkut Çesk Millja apo dalje ne terren per te pare situaten nga afer ne te cilen ndodhet vendi dhe ku reshjet e debores vetem sa vijne e shtohen.

Por siç duket prefekti Millja vetem sot e ka pare te arsyeshme te therrase shtabin e emergjencave civile te qarkut te Shkodres, pasi ne oren 14:00 eshte njoftuar edhe mbledhja e ketij te fundit, ku ne fakt do duhej te ishte bere me kohe, pasi shume zona jane te bllokuara nag debora.