Debati me Metën, qytetarët: Rama s’mund të shajë presidentin

Qytetarë nga mbarë vendi me telefonatat e tyre në emisionin e mëngjesit ‘Koha për t’u zgjuar’ në ‘News24’ kanë shprehur qëndrimet e tyre në lidhje me debatin Presidencë-Kryeministri që shkaktoi mosdekretimi nga Ilir Meta i Gent Cakajt, në postin e ministrit të Jashtëm. Sipas një qytetari, kryeministri Rama nuk mund të shajë dhe të bëjë ato deklarata në drejtim të Metës. Ndërkohë, pjesë e kësaj rubrike është bërë edhe një banor i Unazës së Re, i cili shprehu shqetësimin e tij për shembjen e banesave, apo heqjen e dritave në këtë zonë. Sipas tij bizneset kanë frikë nga vjedhjet.

Qytetari 1: Shqipëria ka ngrirë nga të gjitha drejtim, nga ky kryeministër i papërgjegjshëm.Qytetari 2: Si mund të shajë kryeministri presidentin e Republikës? Kurse një gazetar deklaron se Meta është kriminel. Po si mund të thotë ashtu një gazetar? Ai duhet të arrestohet.

Qytetari 3: S’e dimë ça bëhet me këtë qeveri. Jo shkarko ministra, jo emëro ministra. Është bërë një rrumpallë në vendin tonë, s’po e marr vesh. Duhet të dalim në protestë se nuk e duam më këtë kryeministër. Përshembull Lulzim Basha ia vlen.



Qytetari 4: Jemi banorë të Unaza e Re. Na kanë hequr pemët, na kanë hequr dritat, jemi të frikësuar se na e kanë bërë si Bagdad. Kemi frikë se mos na vjedhin bizneset. Mezi po presim të bëhet një diçka për ne. Askush s’na jep përgjigje. Kemi menduar me të gjithë banorët ta quajmë këtë rrugë ‘Ylli Rakipi’, do ta shohim dhe do ta vendosim.

Qytetarja 4: Populli do punë dhe ekonomia shkon në vendin e vet. Sa i takon prishjes së shtëpive, unë pyes; pse i keni lënë të ndërtohen shtëpitë? Pse nuk e ndaluat kur po ndërtonte ai? Më vjen shumë keq. Po u zbatuan ligjet, gjithçka shkon në vendin e vet.