Studentët te ‘Ekonomiku’: Ngujimi do vazhdojë pavarësisht dhunës!

Emisioni “Kjo Javë” ka zhvilluar një lidhje me skype me studentët e ngujuar brenda Fakultetit Ekonomik. Një nga studentët tha se do të vazhdojnë me ngujimin pavarësisht dhunës dhe presionit psikologjik brenda auditoreve të fakultetit.

“Një pjesë e tyre kanë pjesëtarët e familjes në administratën shtetëore. Një pjesë e tyre kanë marrë kërcënime për heqje nga puna. Ndërsa pjesa sesi e kalojmë natën nuk është se kemi kushte optimale. Ne vazhdojmë të qëndrojmë, pavarësisht dhunës dhe presionit nga ata policë që paguhen nga taksat tonë”, u shpreh një nga studentët.

Cfarë mendoni se mund të bëni? Çfarë organizimi keni menduar.

Vazhdojmë në fakultetin tonë dhe do vazhdohet edhe në fakultetet e tjera. Policët duhet të jenë njerëz që të na mbrojnë neve jo të cënojnë të drejtat e individit.