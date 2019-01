Të qenit kryetar i një partie politike nuk është synimi i çdo deputeti. Ervin Salianji, deputet i PD-së ka treguar në intervistën e tij për “Mos i fol shoferit” në Ora News tregoi se cfarë do bënte me kryetarin aktual të opozitës nëse do e kishte atë post.

Salianji: Do e bëja kryetar të opozitës. Madje mendoj që shumë shpejt do lërë postin e kryetarit të opozitës për tu bërë kryeministër, të bëhet kryetar i mazhorancës.