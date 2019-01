Ndërkohë që i ftohti ka mbërthyer të gjithë vendin, reshjet kanë ndaluar. Por nuk do të zgjasë shumë pasi reshje shiu dhe dëbore do të rikthehen në të gjithë Shqipërinë ditën e parë të javës, ndërsa të martën moti kthjellohet por sërish me rënie të ndjeshme të vlerave termike.

Po ashtu, vlen të theksohet se java që vjen, do të ketë kushte të qëndrueshme atmosferike por të shoqëruara nga luhatje të theksuara të temperaturave.