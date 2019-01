Ministri i Brendshëm Sander Lleshaj: Arrestuam Klement Balilin

Ora 12:00 Ministri i Brendshëm Sander Lleshaj ne konference: Arrestuam Klement Balilin

Vetedorezohet Klement Balili

Klement Balili vetëdorëzohet në polici. Lajmi konfirmohet nga njëri prej avokatëve të tij, por edhe nga familjarët.

Informacioni u publikua edhe nga ish-kryeministri Sali Berisha në Facebook. Në adresë të këtij të fundit ka mbërritur një mesazh nga qytetari dixhital, i cili informon se Balili është nisur për në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ndërsa thuhet se shoqërohet nga nipi i tij, Rigels Balili.

Klement Balili, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge është cilësuar nga mediat greke si ‘Eksobari i Ballkanit’

Prej muajit maj të 2016 Klemend Balili, është shpallur në kërkim me vendim të Gjykatës së Athinës, që ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg”. Balili arriti t’i shpëtonte prangave, ndërsa ka dyshime të forta se operacionet janë dekonspiruar nga njerëz që bashkëpunonin me trafikantin e kërkuar edhe nga DEA amerikane.

Deri më tani nuk ka asnjë informacion zyrtar lidhur me këtë fakt.

Ndërkohë në orën 12:00 pritet një konferencë e Ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj.