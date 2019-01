Partitë në borxh me KQZ, Biba: Paguani detyrimet e prapambetura, pastaj fondet për zgjedhjet

Partitë që kanë ende borxhe të papaguara ndaj KQZ-së nuk do të marrin fondin e ri që u jep shteti për zgjedhjet vendore të 30 qershorit 2019. KQZ shtyu për të premten vendimin për fondet, ndërkohë që u vendos që në zgjedhjet e qershorit do të përdoret e njëjta kuti votimi si në zgjedhjet e kaluara.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka bërë thirrje partive politike që të paguajnë gjobat e prapambetura përndryshe do të kenë penalizime.

Për këtë arsye anëtarët e KQZ-së vendosën që të shtyjnë për të premten vendimin për shpërndarjen e fondeve vjetore për partive politike për vitin zgjedhjet vendore të 30 Qershorit.

Biba: Disa parti, duke filluar nga partia më e madhe, PS, pastaj PD, LSI, janë gjobitur nga KQZ, ndërkohë tani ne u japim fonde kur ato i detyrohen buxhetit të shtetit gjobat nga zgjedhjet e kaluara.

Gjithashtu për zgjedhjet e 30 qershorit do të ngrihen zyrat rajonale zgjedhore në 12 qarqet e vendit, të cilat do të funksionojnë përgjatë periudhës 1 mars-31 korrik. Ambjentet dhe pajisjet e punës për këto zyra do të sigurohen nga prefektët e qarqeve.

Kutitë e votimit do të jenë të njëjta me ato që KQZ ka përdorur edhe në zgjedhjet e mëparshme që nga viti 2009.