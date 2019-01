Si u vra shqiptari me 17 goditje me thikë brenda burgut në Greqi

17 goditje në trup me thikë i shkaktuan vdekjen të burgosurit shqiptar ditën e djeshme brenda burgut Koridallos. Shqiptari akuzohej si nxitësi i vrasjes së avokatit Zafiropoulos.

Arber Baku, sipas mjekut ligjor, u godit në qafë dhe trup. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, është identifikuar autori i kësaj vrasjeje dhe se nga ana e policisë dyshohet se një tjetër person është i përfshirë në përleshje.

Ky është një grek i cili “nuk ka asnjë lidhje me veprën penale të shqiptarëve “, tha një zyrtar i sigurisë. Lidhur me motivin e sulmit, mendohet se është një hakmarrje per vrasjen e avokatit Zafiropoulos, shkruan “zougla.gr”.