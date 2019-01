Ish-kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar të paprecendentë mohimin e fjalës së lirë në Kuvendin e Shqipëri.

Berisha ka qenë mjaft i ashpër duke paralajmëruar Ramën se me veprimin e fundi fati i tij do të jetë edhe më i zi se ai i ish-diktatorit Enver Hoxha.

Për ish-kryeministrin Sali Berisha Rama do të tërhiqet për së gjalli nga shqiptarët.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri:

‘Edvin Kristaq Urrejtja i ke koherat e numeruara. Me keto qe ben, i fton shqiptaret te te zvarrisin per se gjalli dhe jo si Enver Hoxhen me bustin e tij! Ky do jete fati yt!’, shkruan Berisha në Facebook.