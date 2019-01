Ju informojmë se situata në territorin e Qarkut Shkodër është drejt permirësimit, ndërsa temperaturat vazhdojnë të jenë të ulta të cilat kanë krijuar ngrica pothuajse në të gjitha akset dhe segmentet rrugore të lidhin qendra e bashkive me NJA dhe akset rajonale të cilat janë të gjitha të kalueshme, por vende vende rekomandohet ecja me zinxhir e përdoruesve të mjeteve.

Gjatë ditës së djeshme nga Institucioni i Prefektit mbi bazën e një Plani Kontroll- Inspektimi është bërë inspektim në segmentin rrugor Shkodë-Koman dhe në H/C Koman. Qellimi i inspektimit ishte për të parë nga afër punën e bërë nga kompanitë sipërmarrëse për mbajtjen hapur të ketij segmenti e njëkohesisht për të parë nga afër situatën hidrike ne H/C Koman për parashikimin e prurjeve dhe shkarkimeve pas shkrirjes së dëborës. U konstatua se Kompani “JUBICA” sipërmarrëse e ketij segmenti ishte në gadishmeri dhe kishte në punë një fadromë dhe një borëpastruese në këtë segment, si dhe përsonelin të cilët po punonin për pastrimin e akullit dhe hedhjen e kripës.

Gjatë takimit me Dr. E H/C Koman u informuam për situatën e pritshme hidrike e cila pritet të jetë e monitorueshme dhe jo problematike, njëkohesisht u njohem me investimin që po bëhet aktuaklisht nga Kompania Austriake per rikonstruksionin e turbinave të ketij H/C që pritet të përfundojë në fund të muajit Janar 2019.

Situata paraqitet si më poshtë;

BASHKIA SHKODËR:

Aksi rrugor Shkodër-Bregu i Lumit, i bllokuar, në Malin Shoshit ka rreth 80 cm deborë.

Aksi rrugor Bogë – Qafë Thore –Theth, i bllokuar, në Qafë Thorë ka rreth 130 cm dëborë.

Nderkohe nga Bashkia Shkodër vijon puna me forca njerëzorë dhe me 4 fadroma të Ujësjellës Kanalizimeve për pastrimin e rrugëve urbane dhe troturareve të qytetit.

Njësia Administrative Pult:

Ka prani ngricash si rezultat i temperaturave të ulëta. Rruga që lidhë Njësinë Administrative me qytetin e Shkodrës është e kalueshme me vështirësi, po punohet për mbajtjen hapur në mënyrë të vazhdueshme me një fadromë në rrugën e Kirit dhe shoqërohet me hedhje të kripës.

Njësia Administrative Shosh:Në Malin e Shoshit ka mbi 1 m borë. Ka prani ngricash si rezultat i temperaturave të ulëta. Rruga që lidh qendrën e Nj. Ad. me fshatin Kir është e pakalueshme në segmentin Mali i Shoshit. Dy fadroma po punojnë për hapjen e këtij segmenti nga Kompania kontraktuese.

Njësia Administrative Shalë:

Ka prani ngricash si rezultat i temperaturave të ulëta. Rruga që lidh Nj. Ad. me qytetin e Shkodrës është e pakalueshme nga bllokimi në Malin e Shoshit.

BASHKIA MALËSI E MADHE ;

Sipas informacioneve nga Sektori EC pranë kësaj Bashkie nuk ka probleme të bllokimit të rrugëve nacionale dhe të atyre rurale që lidhen me NJA.

BASHKIA PUKË.

Në këtë Bashki situata është drejt stabilizimit, vazhdojnë temperaturat e ulta dhe për pasojë ngricat në të gjithe rrugët rurale dhe nacionale, shkollat janë të hapura, emergjenca shëndetësore nuk kemi patur, furnizimi me energji elektrike ka qenë normal.

Ngelet emergjente kërkesa e bërë me dt.14 Janar 2019. për paisjen me fadroma të 4 bashkive për përballimin e precipitimit të situatës.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,