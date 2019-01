Pesë muaj para zhvillimit të zgjedhjeve vendore, opozita do ti rikthehet protestave. Një ditë pas votimit të Ministrave të rinj, kryetari i PD-së Lulzim Basha është shprehur se reagimi nuk do të ndalet deri në largimin e Edi Ramës nga qeveria.

Pas seancës së jashtëzaknshme parlamentare, opozita vendosi të dalë në shesh, ndërsa Lulzim Basha, i bëri thirje sërish qytetarëve që të bashkohen për të larguar qeverinë e Ramës, e cila tha ai tashmë njihet ndërkombëtarisht si e korruptuar dhe inkriminuar.

Basha: Ka marrë një goditje fatale nga lëvizja studentore, duhet të marrë një goditje përfundimtare nga qytetarët e bashkuar.

Opozita është e bashkuar dhe e unifikuar në qëndrimin e saj për protesta të vazhdueshme deri në largimin e qeverisë.

Shehi: Bëhet fjalë për shumë afër, punë një jave, 10 ditësh, brenda janarit do të fillojë një protestë që do të zgjasë në ekstreme, deri në rrëzimin e zotit Rama.

Edhe kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, tha se largimi i qeverisë Rama është i pashmangshëm.

Mediu: Ne kemi një sistem putinian të organizuar nga Edi Rama që kontrollon tashmë çdo gjë. Jo vetëm ka shkatërruar Partinë Socialiste dhe e dhunon atë, ka shkatërruar dhe dhunuar çdo deputet, por tenton që tashmë çdo gjë ta kthejë në shërbim të interesave të tij personale.

Ende nuk është detajuar forma se si do zhvillohet i gjithë aksioni, por opozita krahas një komunikimi të gjerë me qytetarët do fokusohet edhe në takime me faktorë ndërkombëtarë për të ndërgjegjësuar për situatën.

Ndryshe nga herët e tjera, aksioni nuk do të jetë vetëm në rrugë por dhe në institucione.

Mediu: Si opozitë ne kemi rënë dakord që të shfrytëzojmë çdo lloj hapësire institucionale apo në marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me njerëzit për të bërë të mundur largimin sa më parë të kësaj qeverie, për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Shehi: Do të shkojmë në Bruksel, do të shkojmë në Uashington për ti sqaruar direkt në kancelari, në zyra që janë mbi Ambasadorët se kush është e drejta e opozitës shqiptare.

Protestat e opozitës të cilat do marrin jetë brenda pak ditësh synojnë largimin e qeverisë Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore, e cila mund të kryeje reformën zgjedhore dhe dekriminalizmin e politikës, e më pas kalimi në zgjedhje.