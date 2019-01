“Largim të Ramës, e qeveri kalimtare”. Çfarë vendosi sot PD

Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike që u mblodh sot për të përcaktuar aksionin opozitar por edhe për të zgjedhur drejtuesit e rinj ka vendosur të mbështesë krijimin e një qeverie kalimtare për të përgatitur zgjedhje të lira.

Këshilli Kombëtar i PD vendosi të ngarkojë strukturat drejtuese të partisë me organizimin e protestave me qëllim largimin e qeverisë së Edi Ramës.

Po kështu të mbështesë si zgjidhje politike të krizës në vend krijimin e një qeverie kalimtare me qëllim përgatitjen e zgjedhjeve të lira e te ndershme. Ndërkohë që u ngarkua kryesia e re qe te hartoi aksionin e protestave.

Kreu i PD-së Lulzim Basha tha sot në mbledhjen e Këshillit Kombëtar se qëllimi kryesor është largimi i kryeministrit Rama. “Por së pari vjen beteja dhe përballja e madhe për demokracinë dhe shtetin ligjor duke udhëhequr protestat popullore për rrëzimin e Ramës dhe për ta shporrur këtë model mjehëherë e mirë institucionet, nga politika, nga Shqipëria. PD do ta udhëheqë këtë beteje jetike për Shqipërinë bashkë me shqiptarët dhe do ta fitojmë këtë betejë”, deklaroi kreu i PD.