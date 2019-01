Presidenti Meta në Malin e Zi, pritet me nderime të larta nga Gjukanoviç

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka nisur sot vizitën shtetërore në Mal të Zi, me ftesë të homologut të tij malazez, Milo Gjukanoviç, me të cilin do të zhvillojë bisedime dypalëshe.

Sipas axhendës, Kreu i Shtetit, gjatë qëndrimit në Mal të Zi, do të ketë takime edhe me Kryetarin e Parlamentit të Malit të Zi, Ivan Brajoviç dhe Kryeministrin, zotin Dushko Markoviç.



Gjithashtu, Presidentit Meta do të takohet me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve të Malit të Zi dhe do të vizitojë qytetet e Tuzit, Tivarit dhe Ulqinit.

Meta është pritur me nderime të larta shtetërore nga Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç.

(BalkanWeb)