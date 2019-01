Nje ngjarje e rende ka ndodhur diten e sotme, ne shkollen “Ndre Mjeda” por fatmiresisht pa pasoja pasi mund te shkaktonte nje tragjedi. Bombola e gazit qe sherbente per ngrohjen e nxenesve te klases se 8-te, ka shperthyer ne flake por te rinjte dhe mesuesi kane arritur te dalin shpejt nga klasa. Per kete ngjarje, ka reaguar ashper edhe keshilltari Fatlum Nurja i cili thote se ka vite qe kerkon nga bashkia qe te hiqen bombolat e gazit nga shkollat por sic duket, kryebashkiakja pret ndonje tragjedi per tu ndergjegjesuar.

Ne nje postim ne rrjetet sociale ai shkruan:

Nga Fatlum Nurja

Kete status e kam me dedikim.

Per Voltana Ademin, qe merr rrogen per Kryetare Bashkie.

Sot, ne shkollen 9 vjecare “Ndre Mjeda”, ne nje klase te 8-te ku meson im bir, bombola eshte kapur flake dhe nxenesit kane dale urgjentisht nga syte kembet ne panik e te llahtarisur…

Felenderojme Zotin dhe mesuesin e matematikes qe ndalen tragjedine.

Ka tre vite, qe kur fillove mandatin, qe n KB te them hiq bombolat e gazit per ngrohje ne shkolla…

Ato pervec se helmojne femijt me gazrat e metanit, por jane edhe rrezik potencial per shperthim.